UEFA, la questione Gazprom sarà affrontata in un prossimo vertice (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’UEFA affronterà il tema Gazprom in una prossima riunione del Comitato Esecutivo. È questa, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la posizione della federcalcio continentale sulla sponsorizzazione di Gazprom finita al centro delle polemiche negli ultimi giorni e su cui la UEFA non aveva fatto alcun cenno ufficiale oggi al termine del Comitato Esecutivo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’affronterà il temain una prossima riunione del Comitato Esecutivo. È questa, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la posizione della federcalcio continentale sulla sponsorizzazione difinita al centro delle polemiche negli ultimi giorni e su cui lanon aveva fatto alcun cenno ufficiale oggi al termine del Comitato Esecutivo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie UEFA, la questione Gazprom sarà affrontata in un prossimo vertice: L’Uefa affronterà il tema Ga… - CalcioFinanza : UEFA, la questione della sponsorizzazione con Gazprom sarà affrontata in una prossima riunione del Comitato Esecuti… - ABuxheli : RT @_MDelon: “La #Uefa ha deciso: la finale di #ChampionsLeague si giocherà a #Parigi”. Da apprezzare la velocità con cui #Ceferin ha riso… - _MDelon : “La #Uefa ha deciso: la finale di #ChampionsLeague si giocherà a #Parigi”. Da apprezzare la velocità con cui… - inthesixties : @tuskatore L’unica cosa con cui non sono d’accordo è lo screen del giornalista sportivo. Non credo sia questione di… -