Ucraina, il governo spiega sui social ai cittadini come fare una molotov (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre le truppe russe entrano a Kiev, si chiede a tutti di difendere il territorio dall'invasione russa Il ministero degli Interni ucraino ha spiegato ai cittadini su Twitter come preparare una molotov, postando le istruzioni con un'infografica. Nelle prime ore del mattino il presidente Zelensky ha chiamato tutti gli abitanti abili alle armi e il ministero della Difesa ha invitato i cittadini a resistere. Viene chiesto di …

