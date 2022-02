Tennis, Novak Djokovic dopo il ko con Vesely: “Spero solo di tornare in campo al più presto” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ritorno amaro nel circuito per Novak Djokovic. Il campione serbo sta vivendo gli ultimi giorni da numero 1 al mondo dopo la sconfitta patita dal ceco Jiri Vesely nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai, suo primo torneo del 2022, che ha ufficializzato il sorpasso di Daniil Medvedev ai suoi danni. Djokovic non è parso felice della sconfitta nella conferenza stampa post match: “Gli spettatori mi incitavano e sono stato fortunato per questo. Sfortunatamente non è stata la mia giornata, mi congratulo con Jiri che ha giocato meglio. Ha servito bene e il suo gioco è stato perfetto; mi aspettavo di giocare ad un livello più alto ma devo dare merito al suo avversario” le sue parole riprese da UbiTennis. Incalzato sul suo futuro dopo aver perso la prima posizione in ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ritorno amaro nel circuito per. Il campione serbo sta vivendo gli ultimi giorni da numero 1 al mondola sconfitta patita dal ceco Jirinei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai, suo primo torneo del 2022, che ha ufficializzato il sorpasso di Daniil Medvedev ai suoi danni.non è parso felice della sconfitta nella conferenza stampa post match: “Gli spettatori mi incitavano e sono stato fortunato per questo. Sfortunatamente non è stata la mia giornata, mi congratulo con Jiri che ha giocato meglio. Ha servito bene e il suo gioco è stato perfetto; mi aspettavo di giocare ad un livello più alto ma devo dare merito al suo avversario” le sue parole riprese da Ubi. Incalzato sul suo futuroaver perso la prima posizione in ...

Advertising

fanpage : Clamoroso a Dubai. Novak #Djokovic è stato eliminato ai quarti di finale dal numero 123 Atp Vesely e ha perso la ve… - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non è più il numero 1 nella classifica mondiale del tennis. Il serbo si è fermato ai quarti del Torn… - OA_Sport : Novak Djokovic si esprime così dopo il ko con Jiri Vesely e la perdita del numero 1 al mondo - Eurosport_IT : 6958 giorno dopo, un non 'Big Four' in testa al ranking mondiale del tennis: onore a Daniil Medvedev ?? Scopri di p… - vago7858 : RT @fanpage: Clamoroso a Dubai. Novak #Djokovic è stato eliminato ai quarti di finale dal numero 123 Atp Vesely e ha perso la vetta della c… -