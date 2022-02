Tempo soleggiato | ma sensibile calo termico

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Previsioni meteo in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso venerdì 25 febbraio a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Nella giornata odierna una saccatura proveniente dal Nord Europa sfiorerà il Nord Italia portando qualche debole nevicata sui rilievi Alpini e venti di Fohn sulla pianura centro-occidentale. Tra sabato e Domenica un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantiràsu tutta la regione ma con un. Venerdì 25 febbraio 2022Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, tra i rilievi Prealpini e la medio-alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla bassa pianura possibili nebbie. Tra il pomeriggio e la sera cielo variabilmente nuvoloso su tutti i ...

incerto in Toscana con molte nubi e piovaschi, poi peggiorerà dal pomeriggio con piogge ...nelle regioni meridionali. A Milano e in Veneto allerta gialla per vento forte . Sabato 26 In ...Al Centro inizio giornatao poco nuvoloso con possibili piovaschi sulla Toscana ... Al Sud situazione ancora tranquilla constabile. Temperature senza variazioni con massime comprese ...Le Previsioni meteo in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso venerdì 25 febbraio a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. ANALISI ...WEEKEND DI CARNEVALE CON SPICCATA INSTABILITA' DI STAMPO INVERNALE - Un'ondata di maltempo di stampo invernale, interesserà gran parte della Sicilia tra il weekend di Carnevale e l'inizio della nuova ...