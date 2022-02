Silvia Toffanin soffia il posto a Mediaset a Maria De Filippi? I rumors (Di venerdì 25 febbraio 2022) Silvia Toffanin aumenta il suo prestigio in casa Mediaset. La conduttrice ha da qualche giorno debuttato nella fascia preserale a Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio, da anni al timone del tg satirico. La showgirl era inizialmente abbastanza titubante a iniziare questa nuova esperienza televisiva, ma poi ha deciso di buttarsi nella nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022)aumenta il suo prestigio in casa. La conduttrice ha da qualche giorno debuttato nella fascia preserale a Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio, da anni al timone del tg satirico. La showgirl era inizialmente abbastanza titubante a iniziare questa nuova esperienza televisiva, ma poi ha deciso di buttarsi nella nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

