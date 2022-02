Sampdoria, la buona stagione di Omar Colley (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una stagione complicata quella dei blucerchiati, guidati prima da Roberto D’Aversa e poi da Marco Giampaolo. Tra qualche punto lasciato per strada e trionfi inaspettati, la Sampdoria può contare soprattutto su Omar Colley, la certezza della difesa. L’obiettivo è chiaramente la salvezza, anche se la classifica vede la compagine ligure in una situazione non semplice, dato che le ultime tre sembrano voler tentare il tutto per tutto. Al 14esimo posto con 26 punti, si ritrova a +4 dalla terzultima posizione, occupata dal Cagliari. Omar Colley: i numeri con la Sampdoria Arrivato alla Sampdoria – e in Italia – nella stagione 2018/2019, Omar Colley si è preso pian piano la scena, diventando un giocatore ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unacomplicata quella dei blucerchiati, guidati prima da Roberto D’Aversa e poi da Marco Giampaolo. Tra qualche punto lasciato per strada e trionfi inaspettati, lapuò contare soprattutto su, la certezza della difesa. L’obiettivo è chiaramente la salvezza, anche se la classifica vede la compagine ligure in una situazione non semplice, dato che le ultime tre sembrano voler tentare il tutto per tutto. Al 14esimo posto con 26 punti, si ritrova a +4 dalla terzultima posizione, occupata dal Cagliari.: i numeri con laArrivato alla– e in Italia – nella2018/2019,si è preso pian piano la scena, diventando un giocatore ...

Advertising

FraRossi1979 : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… - BRBGML_baba : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… - darechd : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… - petitoblu : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… - LeviAck8_ : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… -