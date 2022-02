Ordigno esplode sul pullman del Bahia: feriti tre calciatori, il portiere colpito e ricoverato in ospedale [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche il mondo del calcio sta attraversando un momento difficile. Un episodio da condannare si è verificato in Brasile e ha visto coinvolto il Bahia, club brasiliano. Un Ordigno è esploso all’interno dell’autobus e tre calciatori sono rimasti feriti, in particolar modo il portiere ha riportato ferite al volto ed è ricoverato in ospedale. I compagni hanno deciso comunque di scendere in campo nella partita di Copa do Nordeste contro il Sampaio Correia. La squadra disputa il campionato di Serie B brasiliana e stava raggiungendo l’Arena Fonte Nova di Salvador per disputare la gara del campionato regionale nel nord-est del Brasile. Il club, tramite un messaggio su Twitter ha fatto sapere che il portiere Danilo Fernandes è stato trasportato in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche il mondo del calcio sta attraversando un momento difficile. Un episodio da condannare si è verificato in Brasile e ha visto coinvolto il, club brasiliano. Unè esploso all’interno dell’autobus e tresono rimasti, in particolar modo ilha riportato ferite al volto ed èin. I compagni hanno deciso comunque di scendere in campo nella partita di Copa do Nordeste contro il Sampaio Correia. La squadra disputa il campionato di Serie B brasiliana e stava raggiungendo l’Arena Fonte Nova di Salvador per disputare la gara del campionato regionale nel nord-est del Brasile. Il club, tramite un messaggio su Twitter ha fatto sapere che ilDanilo Fernandes è stato trasportato in ...

