Lotta greco-romana | Ranking Series Istanbul 2022 | assegnati i titoli in tutte le categorie di peso

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La seconda giornata della prima tappa delledi, con il torneo Yasar Dogu proseguito oggi con la, ad, in Turchia, ha visto l’assegnazione deiinledi. Non c’erano azzurri oggi in gara dopo le eliminazioni di ieri di Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg) e Danila Sotnikov (-130 kg).DIOLIMPICHE Nei -60 kg il kazako Yernar Fidakhmetov batte il turco Ekrem Ozturk ai punti per 7-1, terzo posto per l’altro kazako Yernur Fidakhmetov e per l’indiano Gyanender Gyanender. Nei -67 kg vittoria dell’uzbeko Mahmud Bakhshilloev sul norvegese Morten Thoresen ai punti per 5-2, terzi il kazako ...

