L’Inter deve tornare a correre Febbraio da dimenticare

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Non è stato un inizio brillante. Nelle prime sei partite del girone di ritorno in questo campionato,ha collezionato appena due vittorie (vs Lazio e Venezia), poi due pareggi (vs Atalanta e Napoli) e due sconfitte (vs Milan e Sassuolo). Con la partita ancora da recuperare, quella con il Bologna, nel mese dii nerazzurri hanno racimolato appena 1 singolo punto. Certo, alcune partite sono state parecchio impegnative, considerando di mezzo pure la Champions e la Coppa Italia. Ma il trend percepito da Appiano Gentile inizia a preoccupare. Inzaghi però è convinto di riuscire a sistemare le cose. La brutta partita con il Sassuolo potrebbe essere stata solo il risultato della stanchezza e dello stress mentale accumulato nelle ultime settimane. Starà quindi aldimostrare di poter andare oltre la fatica e riprendere ...