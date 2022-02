Lapide di marmo cade addosso ad una donna | trauma facciale e corsa all' ospedale di Torrette

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi in un negozio di marmi davanti al cimitero di Tavernelle dove per cause ancora da accertare una pesantediè ...

Advertising

zazoomblog : Lapide di marmo cade addosso ad una donna: trauma facciale e corsa allospedale di Torrette - #Lapide #marmo… - YouTvrs : Lapide di marmo le cade in faccia, donna all'ospedale - - ElenaGrazi1 : Voglio divisa forze armate militari di appartenenza quando muoio bara chiara i miei figli al seguito bara e fiori m… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapide marmo

AnconaToday

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi in un negozio di marmi davanti al cimitero di Tavernelle dove per cause ancora da accertare una pesantediè caduta addosso ad una donna di 58 anni che è volata a terra. Immediata la richiesta di socccorso con la Croce Gialla che è intervenuta sul posto e ha portato a causa di un trauma ...Una svastica nera sul, vergata da mano ignota. "Si tratta dell'ennesima offesa alla memoria" commenta la sindaca ... è protagonista di un brutto risveglio: è stata sfregiata lain memoria ...ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi in un negozio di marmi davanti al cimitero di Tavernelle dove per cause ancora da accertare una pesante lapide di ...ANCONA - Il fatto nel quartiere Tavernelle Lapide di marmo le cade in faccia, donna di 58 anni finisce al pronto soccorso di Torrette. Il fatto è accaduto questa mattina in un negozio di marmi dalle ...