Juve, due problemi e due soluzioni per Allegri: occhio al sostituto di Dybala (Di venerdì 25 febbraio 2022) Empoli-Juventus potrebbe rappresentare un importante crocevia sulla possibile lotta al 4° posto da parte dei bianconeri. Allegri sarà chiamato a correre ai ripari dopo il recente ko di Mckennie La corsa al 4° posto è pronta a entrare concretamente nel vivo. Allegri dovrà cercare di spingere il piede sull’acceleratore già dall’imminente sfida contro l’Empoli. Toscani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Empoli-ntus potrebbe rappresentare un importante crocevia sulla possibile lotta al 4° posto da parte dei bianconeri.sarà chiamato a correre ai ripari dopo il recente ko di Mckennie La corsa al 4° posto è pronta a entrare concretamente nel vivo.dovrà cercare di spingere il piede sull’acceleratore già dall’imminente sfida contro l’Empoli. Toscani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - mariadiallo0123 : @Sax7374 Non è la Juve o il Milan... Fosse stata una di queste due a prendere scoppole dal Barça, avrebbe preso sol… - finoallafine180 : Io due domande me le farei #Allegri #Juve - gastaldi_paolo : RT @FuckTheMoviola: Sacha #Zavarov arrivò alla Juve nel 1988 e restò due anni, per lo più deludendo chi pensava di aver trovato in URSS il… - PerroniVic : Allegri , perche' non scendeva in campo Lei ? Forse la Juve avrebbe vinto . Chi ha detto che Dyb NON e' indispensab… -