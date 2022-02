J-Ax parla della rottura con Fedez e senza mezzi termini dice “Io non ho …” (Di venerdì 25 febbraio 2022) J-Ax è un noto rapper italiano, il quale fa musica ormai da tantissimi anni e tanti sono i successi da lui cantati. Indimenticabile quando faceva parte degli Articolo 31, gruppo con cui è diventato tra l’altro famoso e popolare. Poi, è arrivato il successo come solista anche se negli ultimi anni tante sono state le collaborazioni con altri artisti. Uno tra tutti Fedez, il rapper milanese con cui J-Ax ha sfornato davvero tantissimi successi, soprattutto tormentoni estivi. Improvvisamente purtroppo i due si sono poi separati e si è anche parlato di una lite anche se effettivamente non si sono mai conosciute le reali motivazioni che hanno portato i due a separarsi. Fedex e J-Ax un grande sodalizio finito poi dopo pochi anni, ma per quale motivo? Adesso, a distanza di un pò di tempo sono arrivate delle indiscrezioni al riguardo. In realtà, si stanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) J-Ax è un noto rapper italiano, il quale fa musica ormai da tantissimi anni e tanti sono i successi da lui cantati. Indimenticabile quando faceva parte degli Articolo 31, gruppo con cui è diventato tra l’altro famoso e popolare. Poi, è arrivato il successo come solista anche se negli ultimi anni tante sono state le collaborazioni con altri artisti. Uno tra tutti, il rapper milanese con cui J-Ax ha sfornato davvero tantissimi successi, soprattutto tormentoni estivi. Improvvisamente purtroppo i due si sono poi separati e si è ancheto di una lite anche se effettivamente non si sono mai conosciute le reali motivazioni che hanno portato i due a separarsi. Fedex e J-Ax un grande sodalizio finito poi dopo pochi anni, ma per quale motivo? Adesso, a distanza di un pò di tempo sono arrivate delle indiscrezioni al riguardo. In realtà, si stanno ...

Advertising

Radio3tweet : Il rumore della guerra, i civili in fuga, le ripercussioni internazionali: tante voci dall'Italia e dalle zone del… - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - Marina29395611 : RT @ludovicedice: L'ammirazione che ha Basciano per Jessica vi prego parla di lei come se parlasse della madonna rotolo #jeru - Giusy12053168 : RT @ludovicedice: L'ammirazione che ha Basciano per Jessica vi prego parla di lei come se parlasse della madonna rotolo #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : parla della Pioggia di fuoco, obiettivo Kiev ...della presidenza, Volodymir Zelensky chiama i suoi a raccolta per difendere l'Ucraina perché "tutti gli altri hanno paura". "Chi è pronto a combattere? Non vedo nessuno", dice il leader mentre parla ...

Ucraina, Putin la pagherà cara ... dopo la riunione del G7, ha parlato di 'sanzioni devastanti' per erodere le basi economiche della ... Tutta l'Europa è al fianco di Kiev, il premier britannico Boris Johnson parla di 'ora più buia', il ...

Umberto Galimberti parla della buona scuola / Dall'Italia / Home Corriere Cesenate Farmaceutica, 25 anni di Grünenthal a Origgio: dall’Italia esporta nel mondo (Adnkronos) - Grünenthal, oltre 75 anni di storia che da un quarto di secolo parla anche italiano. Dopo avere rilevato 26 anni fa il sito Farmaceutici Formenti nel cuore della mini pharma valley di Or ...

Too Good To Go: è possibile trasformare il problema dello spreco alimentare in un business? A rispondere sono due studentesse dell’Università degli Studi di Bergamo, che nella loro tesi triennale hanno raccolto i numeri del fenomeno e testato il gradimento dell’app che lo combatte ...

...presidenza, Volodymir Zelensky chiama i suoi a raccolta per difendere l'Ucraina perché "tutti gli altri hanno paura". "Chi è pronto a combattere? Non vedo nessuno", dice il leader mentre...... dopo la riunione del G7, ha parlato di 'sanzioni devastanti' per erodere le basi economiche... Tutta l'Europa è al fianco di Kiev, il premier britannico Boris Johnsondi 'ora più buia', il ...(Adnkronos) - Grünenthal, oltre 75 anni di storia che da un quarto di secolo parla anche italiano. Dopo avere rilevato 26 anni fa il sito Farmaceutici Formenti nel cuore della mini pharma valley di Or ...A rispondere sono due studentesse dell’Università degli Studi di Bergamo, che nella loro tesi triennale hanno raccolto i numeri del fenomeno e testato il gradimento dell’app che lo combatte ...