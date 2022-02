Io, lei e l’altra: ritratti e autoritratti di donne artiste (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ritratto e l’autoritratto fotografico rappresentano una testimonianza del processo di affermazione del sé. Ma anche la ricerca e conquista di una nuova identità sociale. E in merito alla mostra che avrà luogo a Trieste dal 19 marzo al 26 giugno 2022 al Magazzino delle Idee, si avrà modo di conoscere da vicino l’identità delle artiste del Novecento e dei primi anni del nuovo secolo. La mostra fotografica: i luoghi di confronto Io, lei, l’altra – ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste a cura di Guido Comis in collaborazione con Simona Cossu e Alessandra Paulitti. Prodotta e organizzata da ERPAC, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. L’esposizione ripercorre, attraverso novanta opere, la fotografia degli ultimi cento anni. Permette inoltre ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ritratto e l’autoritratto fotografico rappresentano una testimonianza del processo di affermazione del sé. Ma anche la ricerca e conquista di una nuova identità sociale. E in merito alla mostra che avrà luogo a Trieste dal 19 marzo al 26 giugno 2022 al Magazzino delle Idee, si avrà modo di conoscere da vicino l’identità delledel Novecento e dei primi anni del nuovo secolo. La mostra fotografica: i luoghi di confronto Io, lei,e autofotografici dia cura di Guido Comis in collaborazione con Simona Cossu e Alessandra Paulitti. Prodotta e organizzata da ERPAC, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. L’esposizione ripercorre, attraverso novanta opere, la fotografia degli ultimi cento anni. Permette inoltre ...

