Inter | niente Lukaku | è Scamacca il prescelto per l’attacco

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Calciomercato: i nerazzurri hanno sceltocome rinforzo per, nessun possibile ritorno diL’scarta il ritorno di Romeluin nerazzurro. C’è unper rinforzarela prossima estate e corrisponde al nome di Gianluca. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza punta forte sul bomber del Sassuolo per ringiovanire il reparto offensivo.viene ritenuto il profilo ideale e a Milano potrebbe esplodere definitivamente sotto le cure di Inzaghi e gli insegnamenti di Dzeko. Il classe ’99 rimane quindi in pole e sarebbe preferito a: Marotta continua il pressing per trovare l’accordo col Sassuolo e anticipare la ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: i nerazzurri hanno scelto Scamacca come rinforzo per l'attacco, nessun possibile ritorno di Lukaku L'scarta il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. C'è un prescelto per rinforzare l'attacco la prossima estate e corrisponde al nome di Gianluca Scamacca. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la ...Genoa -, archiviata la sconfitta contro il Sassuolo i nerazzurri domani torneranno in campo per ...da fare per Gosens, tornato ad allenarsi in gruppo soltanto mercoledì scorso, resterà a ...Mettersi alle spalle immediatamente il ko con il Sassuolo e tornare a macinare punti, a partire dal match di stasera al Ferraris contro il Genoa: questo l'obiettivo dei campioni d'Italia, protagonisti ...In queste ore non è per niente facile parlare di calcio, ma, come ha sostenuto Stefano Pioli in conferenza stampa, ciò che il calcio e lo sport possono fare è alleviare ...