"Il governo ha fatto la guerra ai non vaccinati. E ora...". Green pass, la bomba di Cruciani su Mario Draghi | Video

Da sempre, Giuseppe Cruciani è schieratissimo contro il Green pass e in generale contro le restrizioni imposte dal governo al tempo del Covid. E a Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di ieri, giovedì 24 febbraio -, Cruciani non cambia, ovviamente, le posizioni che sostiene ogni giorno a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24. In studio si discuteva sulla road-map spiegata da Mario Draghi e relativa al progressivo decadimento di restrizioni, lacci e lacciuoli. I tempi più lunghi potrebbero essere quelli relativi alla sparizione del Green pass: il governo pare intenzionato a mantenere lo strumento anche dopo il 31 marzo, giorno in cui, lo ha ...

