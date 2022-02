Guerra Ucraina, Stoltenberg: “Nato unita, aumentiamo forze per prevenire conflitto” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – I Paesi della Nato sono “uniti e determinati a rimanere insieme non solo a parole ma nei fatti”, ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg dopo il vertice dedicato all'”invasione a tutto campo dell’Ucraina da parte della Russia”. La Nato sta aumentando la sua presenza militare “non per provocare un conflitto, ma per prevenirlo”, ha aggiunto Stoltenberg sollecitando la Russia a porre fine all’intervento e a ritirarsi dall’Ucraina. Stoltenberg ha poi reso noto che la Nato ha dispiegato elementi della sua Forza di reazione rapida per la prima volta in un contesto di difesa collettiva. La decisione è stata presa “per evitare che ci siano malintesi sul fatto che la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – I Paesi dellasono “uniti e determinati a rimanere insieme non solo a parole ma nei fatti”, ha affermato il Segretario generale della, Jensdopo il vertice dedicato all'”invasione a tutto campo dell’da parte della Russia”. Lasta aumentando la sua presenza militare “non per provocare un, ma per prevenirlo”, ha aggiuntosollecitando la Russia a porre fine all’intervento e a ritirarsi dall’ha poi reso noto che laha dispiegato elementi della sua Forza di reazione rapida per la prima volta in un contesto di difesa collettiva. La decisione è stata presa “per evitare che ci siano malintesi sul fatto che la ...

