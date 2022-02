Gucci torna a Milano e svela la collaborazione con Adidas 

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sulla passerella della collezione Exquisite, un mantello reca la scritta ‘Metamorfosi’, un chiaro messaggio da parte di Alessandro Michele che annuncia una nuova direzione creativa pronta a scuotere le fondamenta della maison. Le collaborazioni incrociate fra brand non sono nuove al fashion system, che tra Dior x Jordan, Prada x Adidas e Versace x Fendi, ha già sondato il terreno per l’eventuale successo di questi progetti. È peròa fomentare l’onda di questa moda contaminata, lavorando prima a quattro mani con Balenciaga nella collezione Aria (definita dallo stesso Michele come un’operazione di hackeraggio del patrimonio visual street creato da Demna Gvasalia) e presentando oggi la collab adidasxin occasione dellaFashion Week. Una sterzata drastica, che lancia ...

Advertising

TuttoSuMilano : Gucci torna alla #Milano Fashion Week 2022 con Exquisite Gucci - TuttoSuMilano : Gucci torna alla #Milano Fashion Week 2022: Exquisite Gucci - gigavisor : Il 2021 di Kering batte il pre-Covid. Gucci torna a brillare nel Q4 (+25% sul 2019) -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci torna

La tendenza velluto diventa protagonista alla Milano Fashion Week 2022 .in fatti in grande stile il tessuto più decadente e sensuale che ci sia. E che mancava sulle ... Moschino, Etro,. ...Però è una scuola che all'inizio va fatta, tiutile. Ha lavorato anche con Gus Van San. Come è andata? Ho fatto con cui la campagna didello scorso anno. È stata una bella sorpresa, una ...Alessandro Michele torna a Milano con una collezione femminile e maschile ... E lancia la collaborazione adidas x Gucci ...La fusione grafica dei loghi adidasxGucci non è però in grado di monopolizzare l'attenzione, ammaliata dal richiamo di accessori oversize ...