Genoa-Inter, Marotta: "Sanchez titolare e Lautaro in panchina? Normali rotazioni" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Sanchez titolare e Lautaro in panchina? Sono Normali rotazioni tra i giocatori. Nell'ultimo periodo c'è stata tanta pressione agonistica per via delle tante partite disputate. Questo avvicendamento è fisiologico, un grande club deve essere composto da titolari e co-titolari. Non deve esserci grande differenza tra chi gioca e chi sta panchina. Innanzitutto c'è da dire che abbiamo viaggiato con un rullino di marcia straordinario in termini di risultati, per un periodo, poi c'è stato un caso fisiologico giocando tante partite. Dobbiamo considerare gli impegni con le Nazionali. I nostri problemi li hanno avuti anche altri club che lottano con noi per lo Scudetto. La squadra sta bene e direi che oggi, nel calcio in Italia, l'aspetto psico-fisico abbia un grande valore.

