Corsport | il Barcellona passeggia sui resti del Napoli e rischia di lasciare ferite sanguinose

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano fotografa così2-4: ildemolisce il sogno dele lo caccia in un tormento esistenziale che fa male all’anima. Quel ciclone – o sarà un asteroide – che si abbatte suldie certo costringe a riflettere sulle cause di un crollo verticale, netto e doloroso che inizia al 1? e s’arresta all’ultimo secondo d’una nottata avvolta nelle tenebre. Perché ilsuid’una squadra che lascia emergere improvvisamente la sua insospettabile fragilità: e per 45 minuti, in quell’imbarazzo che coglie chiunque, esplodono differenze siderali, ingigantite ...