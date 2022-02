Camorra a Pozzuoli, blitz dei Carabinieri: due arresti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Altre due persone, appartenenti al clan “Longobardi – Beneduce”, sono finite in manette. Si tratta di Francesco Romano, 40 anni e Alberto De Simone, 34 anni. I due secondo la Procura Generale della Repubblica, fanno parte del sodalizio criminale che opera su territorio di Pozzuoli. Pozzuoli, arrestati due uomini del clan Il 40enne dovrà scontare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Altre due persone, appartenenti al clan “Longobardi – Beneduce”, sono finite in manette. Si tratta di Francesco Romano, 40 anni e Alberto De Simone, 34 anni. I due secondo la Procura Generale della Repubblica, fanno parte del sodalizio criminale che opera su territorio di, arrestati due uomini del clan Il 40enne dovrà scontare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

HDMarsil : Camorra: estorsioni per i Longobardi-Beneduce, un arresto a Pozzuoli - NapoliToday - concentrazione : #camorra: estorsioni per i Longobardi-Beneduce, un arresto a Pozzuoli - NapoliToday : #Cronaca #Pozzuoli Camorra: estorsioni per i Longobardi-Beneduce, un arresto a Pozzuoli -