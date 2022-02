Wta Guadalajara, Bronzetti stop agli ottavi: Bouzkova si impone in due set (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lucia Bronzetti non va oltre gli ottavi di finale al torneo di Guadalajara. L’italiana (n.112 del mondo) si è arresa alla 23enne ceca Marie Bouzková (n.96 WTA) per 7-6 (2) 6-2. Sul cemento messicano la ceca va avanti di un break nel sesto game, prima di subire l’immediato controbreak della romagnola. Bronzetti lotta, tra l’ottavo e il decimo game annulla un totale di sei palle break e strappa il servizio sul 5-5. Ma nel dodicesimo gioco c’è il controbreak e l’azzurra non sfrutta la chance. La Bouzkova sale in cattedra e domina il tie break sul 7-2. Un colpo psicologico che si fa subito sentire nel secondo set, con l’avversaria che lascia le briciole nei turni di servizio. La Bouzkova si porta sul 5-0, inutile la reazione nel sesto game: dopo due ore di gioco la ceca ha poi chiuso il ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lucianon va oltre glidi finale al torneo di. L’italiana (n.112 del mondo) si è arresa alla 23enne ceca Marie Bouzková (n.96 WTA) per 7-6 (2) 6-2. Sul cemento messicano la ceca va avanti di un break nel sesto game, prima di subire l’immediato controbreak della romagnola.lotta, tra l’ottavo e il decimo game annulla un totale di sei palle break e strappa il servizio sul 5-5. Ma nel dodicesimo gioco c’è il controbreak e l’azzurra non sfrutta la chance. Lasale in cattedra e domina il tie break sul 7-2. Un colpo psicologico che si fa subito sentire nel secondo set, con l’avversaria che lascia le briciole nei turni di servizio. Lasi porta sul 5-0, inutile la reazione nel sesto game: dopo due ore di gioco la ceca ha poi chiuso il ...

