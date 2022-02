Vaccini ai bambini, Ema: 'Ok a terza dose booster Pfizer agli over 12. Moderna per 6 - 11 anni' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vaccini ai bambini , via libera dall'Agenzia europea del farmaco ( Ema ): 'Ok alla terza dose booster Pfizer per gli over 12, e vaccino Moderna per i bambini 6 - 11 anni'. L'Ema ha dato dunque il via ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022)ai, via libera dall'Agenzia europea del farmaco ( Ema ): 'Ok allaper gli12, e vaccinoper i6 - 11'. L'Ema ha dato dunque il via ...

Advertising

DSantanche : Bambini e ragazzi non possono fare sport o altre attività perché non hanno il #supergreenpass imposto da #Speranza?… - Mauro26739276 : RT @osamundR: ????Povero Agüero! ??Te lo ricordi quando facevi il piazzista di 'vaccini' e spingevi pure i bambini a 'vaccinarsi'? Hai visto c… - Gazzettino : Vaccini ai bambini, Ema: «Ok a terza dose booster Pfizer agli over 12. Vaccino Moderna per 6-11 anni» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini ai bambinni, Ema: «Ok a terza dose booster Pfizer agli over 12. Vaccino Moderna per i bambini 6-11 anni» https:… - ilmessaggeroit : Vaccini ai bambinni, Ema: «Ok a terza dose booster Pfizer agli over 12. Vaccino Moderna per i bambini 6-11 anni» -