Un convoglio militare ucraino a Chuguev dopo l'inizio dell'invasione russa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le immagini di un convoglio militare ucraino diretto a Chuguev, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale dell'Ucraina, dopo l'inizio dell'invasione russa. I militari sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le immagini di undiretto a, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale'Ucraina,l'. I militari sono ...

Advertising

reflussi : Un convoglio militare russo entra in Ucraina da Genichensk, regione di Cherson (confini Crimea).… - Virus1979C : Un convoglio militare russo in Crimea con la misteriosa lettera 'z' dipinta su veicoli è stato visto muoversi verso… - ManuDagostino : Video segnalato di un convoglio militare russo lungo 4,5 miglia in Crimea che si dirige verso il checkpoint di fron… - putino : Due convogli separati di attrezzature militari sono stati visti muoversi verso Donetsk in Ucraina orientale dalla d… - AretimPolitics : Situazione militare #RussiaUcraina: un convoglio russo di circa 100 mezzi si è mosso verso il #Donbass, mentre nell… -