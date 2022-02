Ucraina | Scholz | Putin porta così sofferenza e distruzione

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olafha dichiarato che l'invasione russa dell'"mette in pericolo la vita di innumerevoli innocenti" e "rimette in discussione la pace in Europa"."...

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono detti 'delusi' dalla decisione… - lanzi53 : RT @davcarretta: ??Olaf Scholz: 'Il presidente Putin sta portando sofferenza e distruzione. Sta mettendo in pericolo la vita di persone inno… - VangeloMatteo : RT @PieraBelfanti: L'invasione c'è stata. La Russia ha invaso l'Ucraina fregandosene delle azioni diplomatiche di Scholz e Macron anzi prem… - Fiammetta1966 : RT @PieraBelfanti: L'invasione c'è stata. La Russia ha invaso l'Ucraina fregandosene delle azioni diplomatiche di Scholz e Macron anzi prem… - alessan75877023 : RT @Libero_official: Il presidente #Zelensky telefona a #Biden e Scholz e chiede la formazione di una 'coalizione anti-#Putin'. Il ministro… -

...' una violazione eclatante ' del diritto internazionale ha detto il cancelliere tedesco Olaf.deve immediatamente mettere fine a questa azione militare.È un giorno spaventoso per l'e un ...Il cancelliere tedesco Olafha dichiarato che l'invasione russa dell'"mette in pericolo la vita di innumerevoli innocenti" e "rimette in discussione la pace in Europa"."Putin porta così sofferenza e distruzione in ...L'Italia rafforzerà il proprio dispiegamento militare nei Paesi più espostiti. Al lavoro su sanzioni "molto dure" ...“Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo! Costruire una ...