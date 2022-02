Ucraina – Centinaio: No polemiche, preoccuparsi di ripercussioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ucraina, Centinaio (Mipaaf): No momento polemiche, preoccuparsi di gravi ripercussioni – “Non è il momento di polemiche strumentali che in queste ore appaiono francamente fuori luogo. Davanti a un quadro grave serve responsabilità e occorre la coesione della maggioranza e del paese. Ferma condanna di ogni aggressione militare. L’auspicio è l’immediato stop alle violenze”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio (nella foto). “La diplomazia fermi la guerra e si riprenda il dialogo, il pensiero va alle vite in pericolo e al dramma umanitario che ci sarebbe se non si fermassero gli attacchi. A tutto questo si aggiungono anche le pesanti ripercussioni economiche e l’impatto sul nostro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)(Mipaaf): No momentodi gravi– “Non è il momento distrumentali che in queste ore appaiono francamente fuori luogo. Davanti a un quadro grave serve responsabilità e occorre la coesione della maggioranza e del paese. Ferma condanna di ogni aggressione militare. L’auspicio è l’immediato stop alle violenze”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco(nella foto). “La diplomazia fermi la guerra e si riprenda il dialogo, il pensiero va alle vite in pericolo e al dramma umanitario che ci sarebbe se non si fermassero gli attacchi. A tutto questo si aggiungono anche le pesantieconomiche e l’impatto sul nostro ...

