Uccise Pamela | ma può evitare l' ergastolo

(Di giovedì 24 febbraio 2022)Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi nel 2018. Aveva 18 anni di Paola Pagnanelli Processo di appello bis per Innocent Oseghale, condannato all'in primo e secondo grado per l'omicidio ...

Mastropietro era in una comunità per curare un disturbo psichiatrico e la tossicodipendenza. Ma si allontanò dalla struttura e arrivò a Macerata. Qui incontrò il nigeriano Innocent Oseghale, ...Accolta dunque dai giudici la ricostruzione della procura generale, rappresentata dal pg Sergio Sottani e dal sostituto Ernesto Napolillo: Oseghalecon due coltellate al fegato dopo ...che… Leggi Pamela uccisa e fatta a pezzi. Il corpo della 18enne romana Pamela Mastropietro era stata ritrovata cadavere in due trolley a Pollenza (vicino a… Leggi L’imputato, attualmente detenuto nel ...La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio e occultamento di cadavere per Oseghale, ma ha annullato con rinvio l'aggravante.