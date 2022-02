Serie B | giornata 25 | il Brescia torna in vetta | Lecce ko in casa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilinalla classifica nella25 diB, approfittando dei passi falsi delle concorrenti. Colpaccio del Cittadella amentre Pisa e Cremonese vengono fermate sul pareggio, dilaga il Benevento ea vincere il Frosinone. Anche il Monza rimane in corsa per la promozione diretta, in coda pareggio spettacolare tra Crotone e Cosenza. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.B,25:-Cittadella 1-2,-Ascoli 2-0, Frosinone-Reggina 3-0 Colpaccio del Cittadella che vince 1-2 sul campo dele avvicina la zona playoff, mentre i salentini si fermano dopo sette risultati utili di fila e sono a un punto dalla ...

