Sergio Romano: “E’ stato un errore avere reso ipoteticamente possibile l’ingresso dell’Ucraina nella Nato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle cancellerie europee sono ore frenetiche dopo l’offensiva su larga scala lanciata dalla Russia contro l’Ucraina. Si lavora a un pacchetto di sanzioni “molto dure” contro Mosca, per dirla con le parole del presidente Draghi. Mentre Ursula Von der Leyen ha sostenuto che “sopprimeranno la crescita economica” russa. “Ma anche noi saremmo colpiti dalle sanzioni, la Russia è un mercato di rilievo per molti Paesi europei e il costo che pagheremo tutti sarà importante“. Ci mette in guardia in un’intervista all’Adnkronos l’ex ambasciatore a Mosca, Sergio Romano, evidenziando come “nessuno trarrà vantaggi dalla guerra”. Ucraina, Sergio Romano: le mosse sbagliate dell’Occidente Secondo l’autore del libro ‘Putin e la ricostruzione della grande Russia’ (Hoepli Editore), il tema della neutralità dell’Ucraina ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle cancellerie europee sono ore frenetiche dopo l’offensiva su larga scala lanciata dalla Russia contro l’Ucraina. Si lavora a un pacchetto di sanzioni “molto dure” contro Mosca, per dirla con le parole del presidente Draghi. Mentre Ursula Von der Leyen ha sostenuto che “sopprimeranno la crescita economica” russa. “Ma anche noi saremmo colpiti dalle sanzioni, la Russia è un mercato di rilievo per molti Paesi europei e il costo che pagheremo tutti sarà importante“. Ci mette in guardia in un’intervista all’Adnkronos l’ex ambasciatore a Mosca,, evidenziando come “nessuno trarrà vantaggi dalla guerra”. Ucraina,: le mosse sbagliate dell’Occidente Secondo l’autore del libro ‘Putin e la ricostruzione della grande Russia’ (Hoepli Editore), il tema della neutralità...

