Sassuolo: pressing di un club inglese per Berardi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Leicester City è fortemente interessato a puntellare il proprio reparto offensivo con l'acquisto di Domenico Berardi. Il fantasista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Leicester City è fortemente interessato a puntellare il proprio reparto offensivo con l'acquisto di Domenico. Il fantasista...

Advertising

giorgetti_eros : @pizzico76 Un Sassuolo.. tanti passaggi , pressing e un paio di giocatori buoni - DiegoReis5_ : ???? Inter Milan 0-2 Sassuolo, comment casser un bloc et un pressing ? - ATransfermarkt : ????? Le big italiane si preparano a saccheggiare la gioielleria #Sassuolo: secondo @86_longo la #Lazio avrebbe messo… - Ciruzz0N : @ninocalvados @PeppinInter Non è così. È il limite del Napoli. Non è una squadra fisica e va in difficoltà col pres… - im_jordanv : @dalbertocarlos_ vero ma oltre al gol, mi ricordo che aiutò molto sia nella fase offensiva che nella fase difensiva… -