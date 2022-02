Randagismo, avvelenati, bastonati e torturati: in tuta mimetica “stile Rambo” per uccidere i cuccioli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Castel Madama. Non ci sono parole che reggano per quanto accaduto al povero Cucciolone nelle scorse settimane. Il cane che tutti amavano nella zona, brutalmente ucciso da un’azione cruenta e senza ritegno. Era un cane anziano, ma in salute. Mansueto, socievole, amato ed accudito da tutti nel quartiere. Lo hanno ferocemente braccato, quasi fosse una minaccia totale per la comunità, inseguito tra le case e poi colpito con un fucile telenarcotizzante per tre volte. Quando lo avevano catturato, era ridotto davvero male: perdeva molto sangue, ed era esausto. Lo hanno, infine, lasciato morire nel canile della Muratella. La tragica storia di Cucciolone alla Muratella Purtroppo, però, Cucciolone non è stato l’unico a morire in questi giorni. Il Randagismo è certamente un problema, ma la soluzione è disumana, assolutamente cruenta. Esistono delle strutture appositamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Castel Madama. Non ci sono parole che reggano per quanto accaduto al povero Cucciolone nelle scorse settimane. Il cane che tutti amavano nella zona, brutalmente ucciso da un’azione cruenta e senza ritegno. Era un cane anziano, ma in salute. Mansueto, socievole, amato ed accudito da tutti nel quartiere. Lo hanno ferocemente braccato, quasi fosse una minaccia totale per la comunità, inseguito tra le case e poi colpito con un fucile telenarcotizzante per tre volte. Quando lo avevano catturato, era ridotto davvero male: perdeva molto sangue, ed era esausto. Lo hanno, infine, lasciato morire nel canile della Muratella. La tragica storia di Cucciolone alla Muratella Purtroppo, però, Cucciolone non è stato l’unico a morire in questi giorni. Ilè certamente un problema, ma la soluzione è disumana, assolutamente cruenta. Esistono delle strutture appositamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Randagismo avvelenati A Sorrento misure di controllo a tutela degli animali d'affezione, prevenzione e contrasto al randagismo ... nonché di interventi e azioni preventive, mirate a contenere il fenomeno del randagismo, al fine ... indicando, ove possibile, specie, numero e sintomatologia degli animali avvelenati, le sostanze di ...

Randagismo in Sicilia, avvelenati 12 cani a Lampedusa Dodici i cani che sono stati trovati morti nel giro di pochissimi giorni, verosimilmente avvelenati. I lampedusani sono sotto choc perché non era mai accaduto che qualcuno uccidesse così tanti cani ...

