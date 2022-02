Putin lancia l’attacco all’Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo sta precipitando in un conflitto difficilmente risanabile e molto pericoloso, scrive Pierre Haski. Leggi su internazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo sta precipitando in un conflitto difficilmente risanabile e molto pericoloso, scrive Pierre Haski.

Advertising

ansaeuropa : 'In queste ore buie, i nostri pensieri sono con #Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano ques… - tg2rai : #UltimOra, #Putin lancia l'operazione militare in #Ucraina. La #Nato avverte: 'Difenderemo i nostri alleati'. #Kiev… - rosaca : RT @IlarioDiGiovamb: #Ucraina, la #guerra è iniziata: la #Russia lancia l’offensiva - IlarioDiGiovamb : #Ucraina, la #guerra è iniziata: la #Russia lancia l’offensiva - AlessandroBonon : Putin lancia l'operazione militare in UcrainaAlmeno 7 morti e 9 feriti da bombardamenti -