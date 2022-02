Perchè conviene investire in obbligazioni convertibili nelle fasi di alta volatilità (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le obbligazioni convertibili sono un porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di incertezza ed alta volatilità? Se vuoi trovare una risposta a questo interrogativo non dovrai far altro che leggere questo post in cui faremo riferimento alle opinioni di importanti analisti sulla questione. Secondo la vulgata comune i bond convertibili non hanno più l’appeal di un tempo. Questo approccio non è però condiviso da esperti come ad esempio quelli di BlueBay Asset Management secondo i quali le obbligazioni convertibili continuano ad essere un punto fisso nelle strategie di asset allocation soprattutto in determinate fasi di sentiment. In un contesto come quello attuale dominato da grandi tensioni geopolitiche, dalla crisi energetica ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lesono un porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di incertezza ed? Se vuoi trovare una risposta a questo interrogativo non dovrai far altro che leggere questo post in cui faremo riferimento alle opinioni di importanti analisti sulla questione. Secondo la vulgata comune i bondnon hanno più l’appeal di un tempo. Questo approccio non è però condiviso da esperti come ad esempio quelli di BlueBay Asset Management secondo i quali lecontinuano ad essere un punto fissostrategie di asset allocation soprattutto in determinatedi sentiment. In un contesto come quello attuale dominato da grandi tensioni geopolitiche, dalla crisi energetica ...

