Parlamentare inglese: «Togliere il Chelsea ad Abramovich»

L'attuale proprietario del Chelsea, il russo Roman Abramovich, è stato identificato dal Ministero dell'Interno nel 2019 come legato allo stato russo e con «attività e pratiche di corruzione». Lo ha detto oggi un membro del Parlamento inglese, il laburista Chris Bryant, suggerendo che il Regno Unito dovrebbe sequestrare i beni del patron dei Blues.

