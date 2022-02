Palinsesti tv, programmi cancellati e dove vedere notizie no stop sull’Ucraina (pezzo in aggiornamento) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Missili ed esplosioni, l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia stravolge la programmazione televisiva. Le all news hanno seguito in diretta il discorso pronunciato da Vladimir Putin nel cuore della notte, modifiche ai Palinsesti sono previste per l’intera giornata con maggiore spazio ai programmi informativi. La prima rete del servizio pubblico alle sette in punto ha iniziato un lunghissimo speciale del “Tg1” condotto dalla direttrice Monica Maggioni che ha preso il posto di “Unomattina” e “Storie Italiane“. Canale 5 ha invece confermato la messa in onda di “Mattino 5 News” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, puntata interamente dedicata agli sviluppi sulla guerra Ucraina-Russia. Cambio di programmazione per Rete4, la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha annunciato due speciali: quello del “Tg4” alle 11 e nel pomeriggio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Missili ed esplosioni, l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia stravolge la programmazione televisiva. Le all news hanno seguito in diretta il discorso pronunciato da Vladimir Putin nel cuore della notte, modifiche aisono previste per l’intera giornata con maggiore spazio aiinformativi. La prima rete del servizio pubblico alle sette in punto ha iniziato un lunghissimo speciale del “Tg1” condotto dalla direttrice Monica Maggioni che ha preso il posto di “Unomattina” e “Storie Italiane“. Canale 5 ha invece confermato la messa in onda di “Mattino 5 News” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, puntata interamente dedicata agli sviluppi sulla guerra Ucraina-Russia. Cambio di programmazione per Rete4, la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha annunciato due speciali: quello del “Tg4” alle 11 e nel pomeriggio, ...

