Omicidio Pamela Mastropietro: la pena di Oseghale potrebbe essere ridotta

La Cassazione ha confermato la condanna per il nigeriano, ma solo in riferimento all'Omicidio. Annullata (per il momento) la sentenza d'appello sul reato di violenza sessuale verso la giovane. Il 31 gennaio 2018 a Pollenza, provincia di Macerata, andava in scena il terribile Omicidio del pusher nigeriano Innocent Oseghale ai danni della 18enne Pamela Mastropietro.

