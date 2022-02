Morbius | Jared Leto parla del ritorno di Michael Keaton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Novità per come Avvoltoio nel prossimo film dell’Universo di Spider-Man della Sony. Dopo l’enorme successo di Spider-Man: No Way Home, Sony Pictures sta per far uscire nelle sale cinematografiche l’ultimo lavoro dell’universo Marvel Studios.: èa rivelare chetornerà nel film Novità per: come sappiamo sarebbe dovuto uscire un anno fa, adesso il film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche, connei panni del vampiro della Marvel. Come sappiamo, la Sony Pictures ha tenuto molti dei dettagli nascosti, ma non sappiamo come sarà. L’attore ha interpretato Adrian Toomes, alias l’Avvoltoio, in Spider-Man: Homecoming. Anche senon è più tornato ...