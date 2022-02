Milan, Pioli: “Ucraina? C’è sgomento e preoccupazione per quanto sta succedendo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “In tutti noi c’è molta preoccupazione. Ne abbiamo parlato con la squadra. C’è sgomento per quello che sta succedendo. Se c’è una cosa che può unire, però, è lo sport. Anche per questo motivo dobbiamo cercare di fare il nostro meglio in campo”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in merito allo scoppio del conflitto in Ucraina per mano della Russia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “In tutti noi c’è molta. Ne abbiamo parlato con la squadra. C’èper quello che sta. Se c’è una cosa che può unire, però, è lo sport. Anche per questo motivo dobbiamo cercare di fare il nostro meglio in campo”. Così il tecnico del, Stefano, in merito allo scoppio del conflitto inper mano della Russia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese. SportFace.

