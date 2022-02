Inter, la crisi continua: ecco l’ennesima notizia che sconforta Inzaghi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'Inter perde due pedine importanti in vista della sfida contro il Genoa: Gosen e Correa non saranno disponibili.? In vista della sfida di campionato contro il Genoa, Simone Inzaghi è Intervenuto oggi in conferenza stampa. Non è facile per l'Inter, ma il tecnico vuole mantenere la fiducia. La notizia, però, ha portato disperazione nell'ambiente nerazzurro. L'Inter è già a Genova domani sera, contro il Genoa, per il 27° turno di Serie A. L'obiettivo è giocare bene e magari ritrovare i tre punti che ancora mancano nella seconda parte di campionato. Inzaghi è Intervenuto oggi a una conferenza sullo status di Robin Gosens e Joaquin Correa. L'idea è quella di far curare almeno l'ex esterno dell'Atalanta già allo Stadio Luigi Ferraris. Ma nessuno ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'perde due pedine importanti in vista della sfida contro il Genoa: Gosen e Correa non saranno disponibili.? In vista della sfida di campionato contro il Genoa, Simonevenuto oggi in conferenza stampa. Non è facile per l', ma il tecnico vuole mantenere la fiducia. La, però, ha portato disperazione nell'ambiente nerazzurro. L'è già a Genova domani sera, contro il Genoa, per il 27° turno di Serie A. L'obiettivo è giocare bene e magari ritrovare i tre punti che ancora mancano nella seconda parte di campionato.venuto oggi a una conferenza sullo status di Robin Gosens e Joaquin Correa. L'idea è quella di far curare almeno l'ex esterno dell'Atalanta già allo Stadio Luigi Ferraris. Ma nessuno ...

Advertising

RaiSport : #Calcio ?? Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, #Inter a Genova per uscire dalla crisi… - fcin1908it : ESCLUSIVA Orsi: “Handanovic? Con Onana se la gioca. Ma quale crisi, ho visto Inter e…” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Inter: Lautaro cerca il gol per uscire dalla crisi, in quota è sfida tra bomber con Destro https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Inter: Lautaro cerca il gol per uscire dalla crisi, in quota è sfida tra bomber con Destro https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Inter: Lautaro cerca il gol per uscire dalla crisi, in quota è sfida tra bomber con Destro https://t.co… -