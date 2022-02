Il drammatico appello di Zelensky ai russi virale sui social Il testo integrale

Advertising

HuffPostItalia : 'La guerra toglierà tutto alle persone, ma sono le persone a poter evitare che accada'. L'appello drammatico di Zel… - mozinthebox : RT @GiulioTerzi: Il drammatico appello di Zelensky ai russi virale sui social (video) - Politica - ANSA - antocoppola87 : RT @GiulioTerzi: Il drammatico appello di Zelensky ai russi virale sui social (video) - Politica - ANSA - zazoomblog : Il presidente ucraino Zelensky lancia un drammatico appello al popolo russo - #presidente #ucraino #Zelensky… - akhetaton11 : RT @GiulioTerzi: Il drammatico appello di Zelensky ai russi virale sui social (video) - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : drammatico appello

... in unmessaggio video diffuso sul suo canale Telegram: ' Mia voi non da presidente, ma da cittadino dell'Ucraina. Oggi ci divide un confine di oltre duemila chilometri, lungo il ...08.59 - Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale, all'ANSA ha lanciato un. ' Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque, ci sono ..."In queste ore drammatiche la città di Livorno vuol lanciare un messaggio ... Umbria E da Norcia arriva l'appello del sindaco Nicola Alemanno: "Si metta fine a ogni operazione militare in Ucraina, ve ...Appello ai sindaci di Capri e della Penisola sorrentina affinché valutino l'opportunità, di una consistente riduzione della Tari.