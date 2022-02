Giorgia e Antonio di Matrimonio a prima vista: sapete che lavoro fa la sposa? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giorgia e Antonio sono una coppia di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione: quale lavoro svolge la sposa. Matrimonio a prima vista è un format che va in onda su Real Time da diversi anni. Il 16 febbraio è iniziata l’ottava stagione dopo il successo delle precedenti. Il team di esperti del programma ha scelto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 24 febbraio 2022)sono una coppia didell’ottava edizione: qualesvolge laè un format che va in onda su Real Time da diversi anni. Il 16 febbraio è iniziata l’ottava stagione dopo il successo delle precedenti. Il team di esperti del programma ha scelto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Elena48565348 : RT @realtimetvit: Se il matrimonio tra Antonio e Giorgia funzionerà ancora non possiamo saperlo. Certo è che si divertono tantissimo insiem… - lady_martine : RT @realtimetvit: Se il matrimonio tra Antonio e Giorgia funzionerà ancora non possiamo saperlo. Certo è che si divertono tantissimo insiem… - GiusGiuliani : @Antonio_Tajani @forza_italia Alla guida non penso proprio. Voi farete da spalla a Giorgia, altrimenti unitevi con… - SimonaSr29 : #MatrimonioAPrimaVista Giorgia e Antonio.. Due alcolisti.. ?????? - FraMallone : RT @halo_reverse: Il problema tra Giorgia ed Antonio secondo me è che Giorgia è troppo sicura di sé ma soprattutto molto più 'complessa' di… -