Frutta e verdura in via di deterioramento e scaffali vuoti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente di Cia Campania Alessandro Mastrocinque affianca la tesi sostenuta in conferenza stampa a Roma dal presidente Nazionale di Cia Agricoltura Dino Scanavino, che ieri mattina ha denunciato la grave congiuntura economica per il comparto agricolo e agroalimentare, dettata dalla peste suina, l'aumento delle materie prime, le lavorazioni sottocosto della zootecnia da latte, la crisi dei trasporti e in ultimo le gravi ripercussioni dell'applicazione delle sanzioni alla Russia, con il blocco dell'import- export. "Cia Campania aderisce convintamente alla manifestazione del 28 febbraio a Rossiglione in Liguria, per fare quadrato con le istituzioni nazionali e regionali, e individuare una soluzione congiunta per alleggerire la pressione economica e fiscale delle aziende, e mitigare i gravi rischi a cui il comparto agroalimentare è esposto" ha spiegato Mastrocinque. "Dalla peste ...

