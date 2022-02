Ecco la bozza del documento che dovrebbe rivoluzionare la Rai (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le conclusioni della Vigilanza sui modelli di governance della Rai Key4Biz.it di Angelo Zaccone Teodosi. Ieri sera, martedì 22 febbraio 2022, è stato presentato “internamente” il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul servizio pubblico in Europa ovvero sui possibili novelli modelli di governance della Rai, iniziativa avviata quasi un anno fa dalla Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi: è proprio il caso di usare la pur abusata metafora della “montagna” che ha partorito il “topolino”. Il documento – che Key4biz è in grado di pubblicare in esclusiva ed in anteprima – contiene spunti e suggestioni di indubbio interesse, ma appare tecnicamente fragile, e deficitario dal punto di vista documentativo. Il titolo: documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva su modelli di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le conclusioni della Vigilanza sui modelli di governance della Rai Key4Biz.it di Angelo Zaccone Teodosi. Ieri sera, martedì 22 febbraio 2022, è stato presentato “internamente” ilconclusivo dell’indagine conoscitiva sul servizio pubblico in Europa ovvero sui possibili novelli modelli di governance della Rai, iniziativa avviata quasi un anno fa dalla Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi: è proprio il caso di usare la pur abusata metafora della “montagna” che ha partorito il “topolino”. Il– che Key4biz è in grado di pubblicare in esclusiva ed in anteprima – contiene spunti e suggestioni di indubbio interesse, ma appare tecnicamente fragile, e deficitario dal punto di vista documentativo. Il titolo:conclusivo dell’Indagine conoscitiva su modelli di ...

