Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Qui in giro c’è chi ride, per tanta gente è una liberazione perché da tanto tempo aspettavano i russi”. È la testimonianza raccolta dall’Adnkronos di un italiano a Donetsk, il capoluogo dell’omonima Repubblica separatista filo-russa che, insieme a quella di Luhansk, lunedì sera è stata riconosciuta dal presidente Vladimir Putin, una mossa che ha anticipato l’attacco su larga scala sferrato nella notte. “molti a Donetsk sperano che l’attacco possa essere un segnale di fine guerra e che venga messo un punto definitivo a questa situazione. D’altronde otto anni sono lunghi”, afferma l’italiano riferendosi al conflitto scoppiato nel 2014 con l’annessione della Crimea da parte della Russia. LEGGI ANCHE Guerra in Ucraina: esplosioni su 8 città. Kiev: "Invasione delle truppe russe da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Qui in giro c’è chi ride, per tanta gente è unaperché da tanto tempo aspettavano i russi”. È la testimonianza raccolta dall’Adnkronos di un, il capoluogo dell’omonima Repubblica separatista filo-russa che, insieme a quella di Luhansk, lunedì sera è stata riconosciuta dal presidente Vladimir Putin, una mossa che ha anticipato l’attacco su larga scala sferrato nella notte. “sperano che l’attacco possa essere un segnale di fine guerra e che venga messo un punto definitivo a questa situazione. D’altronde otto anni sono lunghi”, afferma l’riferendosi al conflitto scoppiato nel 2014 con l’annessione della Crimea da parte della Russia. LEGGI ANCHE Guerra in Ucraina: esplosioni su 8 città. Kiev: "Invasione delle truppe russe da ...

Advertising

dodicinove : RT @SecolodItalia1: Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione” https://t.c… - GibelliniPaolo : RT @SecolodItalia1: Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione” https://t.c… - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione” https://t.c… - SecolodItalia1 : Donetsk, un italiano racconta: “Era peggio quando ci bombardavano gli ucraini. Per molti è una liberazione”… - AgSciWriter : - Il presidente del #DPR (anche: Donetska Respublika) si chiama #Pushilin. - Il presidente dell'#LNR (anche: Lugans… -