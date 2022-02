‘Da Radio Aut a Radio100 passi’, alla Camera il libro di Sulis e il ricordo di Peppino Impastato. Don Ciotti: “Mafie? C’è clima di normalizzazione” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La ribellione e l’attivismo di Peppino Impastato contro le Mafie, attraverso le armi dell’ironia e dell’irriverenza, per smontare il consenso di cui godevano i boss. E ancora la rievocazione di pezzi di memoria e testi del programma ‘Onda pazza‘: il programma con il quale dai microfoni della sua emittente ‘Radio Aut‘, rompendo con la sua famiglia mafiosa, il giovane militante comunista e attivista di Democrazia proletaria – fatto saltare in aria dalla mafia il 9 maggio 1978 – derideva il boss Gaetano Badalamenti. E poi un viaggio attraverso gli incontri con i ragazzi presso la Radio, nelle scuole, a “Casa memoria” della madre Felicia Impastato. C’è questo, e non solo, nel libro “Da Radio Aut a Radio 100 Passi”di Danilo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) La ribellione e l’attivismo dicontro le, attraverso le armi dell’ironia e dell’irriverenza, per smontare il consenso di cui godevano i boss. E ancora la rievocazione di pezzi di memoria e testi del programma ‘Onda pazza‘: il programma con il quale dai microfoni della sua emittente ‘Aut‘, rompendo con la sua famiglia mafiosa, il giovane militante comunista e attivista di Democrazia proletaria – fatto saltare in aria dmafia il 9 maggio 1978 – derideva il boss Gaetano Badalamenti. E poi un viaggio attraverso gli incontri con i ragazzi presso la, nelle scuole, a “Casa memoria” della madre Felicia. C’è questo, e non solo, nel“DaAut a100 Passi”di Danilo ...

Advertising

RadioZetaOf : ?? Gli inediti di #Luigi, #Albe e #LDA sono in onda da oggi su Radio Zeta! ???? Quale è il tuo preferito? Clicca qui… - AmiciUfficiale : Lo sguardo attento dei rappresentanti delle radio è su LDA che canta il suo inedito 'Io volevo solo te'! DA STASERA… - AmiciUfficiale : Per Albe è arrivato il momento di cantare il suo inedito 'Giravolte' di fronte ai rappresentanti delle radio! DA ST… - Fortu36419972 : RT @a_meluzzi: Immunodeficienza da vaccino, dott. Stramezzi gela tutti ? 'Sistema immunitario rischia gravi danni' - Radio Radio https://t.… - NoireVn : RT @RParlamentare: Quando la casa diventa un bene di lusso. Ne parliamo oggi, alle ore 13.00, in Senato nell'ambito della conferenza stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Da Radio Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera