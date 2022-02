CRLAB | i capelli sono nostri alleati e trasformano la vita

Advertising

La protesi indossata da Dalila è altamente personalizzata, realizzata all'interno dei laboratoridi Zola Predosa, creata conumani non trattati, inseriti uno alla volta in una sottile ...... da qui la denominazione CNC (naturali a contatto), una vera eccellenza italiana che conferisce grande naturalezza al prodotto. Stefano Ospitali, amministratore delegato: "Questa ...I capelli trasformano la vita. Croce e delizia di donne e uomini, hanno un ruolo determinante per fissare l’identità di chi li porta. Da qui nasce la missione di CRLAB, azienda leader mondiale nel ...Con i professionisti di CRLab, ecco il breve vademecum per aiutare i nostri capelli a contrastare le temperature rigide.