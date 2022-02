Armadio sostenibile | cambiamo abitudini con queste 5 alternative green

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Spesso si pensa che avere unsia molto costoso o molto complicato. Non è affatto così: basta cambiare qualche abitudine e immediatamente il nostrodiventerà piùsostenibili per uneco: scegli fibre naturali invece di quelle sintetiche Perché scegliere le fibre naturali invece di quelle sintetiche? Perché la loro realizzazione non parte da derivati del petrolio, quindi stiamo abbassando il nostro impatto ambientale partendo dalla materia prima. Mi rendo conto che sia un’affermazione un po’ semplicistica, perché ci sono delle fibre naturali che hanno comunque un alto impatto ambientale (il cotone ad esempio, che consuma tantissima acqua, suolo ed energia per arrivate a diventare filato), ma, a conti fatti, è comunque minore rispetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Armadio sostenibile

Wise Society

...abito da utilizzare una volta sola e dimenticare nell'non rientra nei vostri piani, c'è sempre il noleggio . Un servizio incredibilmente utile per risparmiare e, in più, anche. ...Leggi anche › Ikea più "", basta ai mobili usa e getta. Si potranno riparare ... recuperando ad esempio una lettera del nonno in guerra nascosta in un, può offrire nuove ...Blue of a Kind Blue of a Kind è il brand Made in Italy di denim sostenibile da Fabrizio Consoli, che alla domanda su dove fosse la soluzione sostenibile per la moda ha risposto “in quello che esiste ...Unica condizione per ottenere il biglietto omaggio: portare in dono vecchie maschere o accessori di Carnevale, dimenticati in un armadio e non più utilizzati, che potranno essere riportati a ...