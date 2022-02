Ai Yoon, quando il candidato “avatar” è più credibile di quello reale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 9 marzo in Corea del Sud i cittadini si receranno alle urne per scegliere un nuovo presidente. Le elezioni sudcoreane non hanno mai accesso gli animi degli osservatori internazionali, né tantomeno quelli dei media occidentali. Eppure questa volta una trovata tecnologica ha reso la tornata elettorale della penisola asiatica un unicum nella storia mondiale. Uno dei candidati si è infatti creato un avatar che, attraverso la tecnologia deepfake, è così realistico da confondere gli elettori su chi sia davvero in corsa per la presidenza. Un avatar candidato alla presidenza? Ma andiamo con ordine. La corsa alla presidenza a Seul è ridotta, in realtà, a due soli candidati che per ora si equivalgono nei sondaggi: Lee Jae-myung del DPK (Partito Democratico), delfino del presidente uscente Moon Jae-in e il ... Leggi su fmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 9 marzo in Corea del Sud i cittadini si receranno alle urne per scegliere un nuovo presidente. Le elezioni sudcoreane non hanno mai accesso gli animi degli osservatori internazionali, né tantomeno quelli dei media occidentali. Eppure questa volta una trovata tecnologica ha reso la tornata elettorale della penisola asiatica un unicum nella storia mondiale. Uno dei candidati si è infatti creato unche, attraverso la tecnologia deepfake, è così realistico da confondere gli elettori su chi sia davvero in corsa per la presidenza. Unalla presidenza? Ma andiamo con ordine. La corsa alla presidenza a Seul è ridotta, in realtà, a due soli candidati che per ora si equivalgono nei sondaggi: Lee Jae-myung del DPK (Partito Democratico), delfino del presidente uscente Moon Jae-in e il ...

Advertising

yoon_strawberry : RT @gazette_vita: L'opinione - di Ayfer SelamogluMeghan Markle si è trasformata in una principessa delle fiabe quando ha sposato il princip… - Telepathy95 : Yoon e Kookie sono arrivati in cima con solo una OST di un Webtoon. Questa è la potenza di cui parlo quando nomino… - J4EMOON : michi dice che sono troppo sottona per beomgyu quando lei piange 24/7 appena yoon jeonghan respira - thoughtaboutTae : PORCATROIAAAAAAAAA POI MI DEVONO DIRE CHE LA PERFEZIONE NON ESISTE QUANDO HA UN NOME E SI CHIAMA YOON HYUNSUK - WinnerItalia17 : [17.02.22] ????Aggiornamento Twitter di @official_yoon_ ' La mia espressione cambia quando indosso gli occhiali da s… -

Ultime Notizie dalla rete : Yoon quando Il nodo di Pyongyang nelle elezioni di Seoul Anche in tema di assistenza economica, Yoon ha detto di voler offrire il proprio sostegno solo quando il Nord avrà accettato le ispezioni internazionali delle strutture legate al proprio programma ...

Non siamo più vivi, Netflix: la serie horror più commentata sui social ... 'Non chiederò mai più aiuto a un adulto', dice una di loro quando sarà fuori dall'inferno. Il cast Park Ji - huche è On - jo, a Yoon Chan - young che veste i panni di Cheong - san. Park Solomon è ...

Scandali, polemiche e avatar. La Corea del Sud si prepara a scegliere il nuovo presidente RaiNews Il nodo di Pyongyang nelle elezioni di Seoul Anche in tema di assistenza economica, Yoon ha detto di voler offrire il proprio sostegno solo quando il Nord avrà accettato le ispezioni internazionali delle strutture legate al proprio programma ...

Il politico sudcoreano che conquista consensi grazie al suo avatar Ha l’aspetto e la voce di Yoon Suk-yeol, il candidato conservatore alla presidenza. Ma è solo un prodotto dell’intelligenza artificiale che punta all’elettorato giovane con un linguaggio diretto e sar ...

Anche in tema di assistenza economica,ha detto di voler offrire il proprio sostegno soloil Nord avrà accettato le ispezioni internazionali delle strutture legate al proprio programma ...... 'Non chiederò mai più aiuto a un adulto', dice una di lorosarà fuori dall'inferno. Il cast Park Ji - huche è On - jo, aChan - young che veste i panni di Cheong - san. Park Solomon è ...Anche in tema di assistenza economica, Yoon ha detto di voler offrire il proprio sostegno solo quando il Nord avrà accettato le ispezioni internazionali delle strutture legate al proprio programma ...Ha l’aspetto e la voce di Yoon Suk-yeol, il candidato conservatore alla presidenza. Ma è solo un prodotto dell’intelligenza artificiale che punta all’elettorato giovane con un linguaggio diretto e sar ...