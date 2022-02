WWE | Nikkita Lyons all’esordio | una prova subito convincente

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) NXT 2.0 è uno show e un roster per giovani, diversi sono stati gli esordi dal lancio di questa nuova versione di NXT sia a livello maschile che femminile, c’è chi si èimposto come Breakker già campione, Waller visto anche nel Main Roster e Cora Jade a livello femminile già nel giro titolato. Stanotte un’altra giovane Superstar ha fatto il suo esordio, si tratta della 22enne, che dopo settimane di video che ne annunciavano l’arrivo, ha fatto l’esordio su un ring NXT, mentre aveva già combattuto a 205Live negli ultimi mesi del 2021. Che potenza!è un’atleta molto giovane, ma già con un background interessante alle spalle. Come si è potuto vedere durante il match è un’atleta che conosce bene le mixed martial arts, in passato è stata anche modella e cantante ...