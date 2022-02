Virginia Raggi verso la presidenza della commissione Expo 2030 di Roma

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’assemblea capitolina elegge il 23 febbraio i componenti le commissioni Giubileo 2025 ed. La papabile alla guida dell’organismo che rappresenterànella sfida con i competitor Mosca, Odesa, Busan e Riad, in lizza per ospitare l’Esposizione universale, è l’ex sindaco,, attualmente consigliera comunale M5S, che ha lanciato la candidaturaCapitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Azione contraddittoria:ai vertici della Commissione EXPO 2030. Intervista a Luciano Nobili" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luciano Nobili (deputato, Italia Viva). L'intervista è stata registrata ...Read More Flash Roma, Expo 2030:presidente commissione speciale 22 Febbraio 2022eletta presidente della commissione speciale Expo 2030. L'ex sindaca M5s di Roma è stata eletta ...La papabile alla guida dell’organismo che rappresenterà Roma nella sfida con i competitor Mosca, Odesa, Busan e Riad, in lizza per ospitare l’Esposizione universale, è l’ex sindaco, Virginia Raggi, ...L’esponente del partito di Matteo Salvini duro contro il Presidente della Regione Lazio Roma, 23 Feb – ”Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si prende persino il merito di investiment ...