Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: una protagonista resta fuori dallo studio televisivo, le motivazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. I protagonisti del trono over hanno già creato i primi legami e, alcune coppie, hanno lasciato il programma. Altre conoscenze, invece, si sono già spezzate e sono cominciate delle nuove frequentazioni. Così è successo anche alla coppia creata da Diego Tavani e Ida Platano che hanno interrotto la loro conoscenza e ora stanno frequentando degli altri protagonisti del parterre. La famosa Dama frequenta da un po’ Alessandro. Il Cavaliere, invece, è alle prime uscite con Gloria. I colpi di scena, però, nel dating show, sono all’ordine del giorno. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio una protagonista non potrà accedere allo studio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La stagione 2021/2022 diè ormai entrata nel vivo. I protagonisti del trono over hanno già creato i primi legami e, alcune coppie, hanno lasciato il programma. Altre conoscenze, invece, si sono già spezzate e sono cominciate delle nuove frequentazioni. Così è successo anche alla coppia creata da Diego Tavani e Ida Platano che hanno interrotto la loro conoscenza e ora stanno frequentando degli altri protagonisti del parterre. La famosa Dama frequenta da un po’ Alessandro. Il Cavaliere, invece, è alle prime uscite con Gloria. I colpi di scena, però, nel dating show, sono all’ordine del giorno. Secondo ledi, nella puntata del 23unanon potrà accedere allo...

Advertising

TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - cIearheart : anche oggi ce la facciamo domani a capire che le donne non fanno le cose per gli uomini - tralepagine : RT @MarkMarco2014: Se racconto fra 10 anni ai nipoti cosa succede in questo periodo mi daranno del pazzo Ma come abbiamo potuto permettere… -